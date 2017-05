TMP to graduate 42 on Sunday

Hays Post

Thomas More Prep-Marian will graduate 42 seniors during graduation ceremonies at 2 p.m. Sunday at Al Billinger Field House on the TMP campus.

Baccalaureate mass will be at noon Sunday at Immaculate Heart of Mary Church.

Commencement address will be given by Barbara Wagoner, former campus minister at TMP.

No tickets are required

The following are a list of graduates:

Heather Nicole Befort

Raegan Lynn Billinger

Meagan Elizabeth Brin

Carmen Grace Brull

Gabrielle Ann Chittenden

Morgan Elayne Choitz

Thomas Kenneth Cole

Mackenzie Fitzgerald

Joseph Stephen Flax

Maci Marie Gerhard

Bridget Mary Heimann

Alison Jean Helget

Chia-yi Hsu

Carson Joseph Klaus

Megan Nicole Koenigsman

Madyson Teighlor Koerner

Elizabeth Grace Leiker

Lori Lynn Leiker

Mark Daniel Loftus

Hayden Jeffrey Lowe

Nicholas Joseph Meis

Matthew Thomas Moeder

Patrick Mugisha

Jessalyn Marie Pfannenstiel

Trevor Lee Pfeifer

Joshua Lee Plante

Tucker Rex Rhoades

Taryn Nicole Rupp

Alison May Schibi

Sara Elizabeth Schippers

Zane Douglas Staab

John Wesley Staples

Christopher Stecklein

Hui Tang

Shuqi Wang

Grace Marie Wasinger

Bryan Joseph Weber

Deonna Kay Wellbrock

Kelton Werth

Kendra Rose Werth

Joseph Whitmer

Katelyn Zimmerman