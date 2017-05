HHS to graduate 176 seniors on Sunday

Hays High School will graduate 176 seniors at 1:30 p.m. Sunday at Gross Memorial Coliseum, 600 Park St.

The speaker will be Matt Brooks, a social studies teacher at HHS. The senior class votes on their speaker for graduation.

The following denotes senior class honors.

# 4.0 Cumulative GPA

Summa Cum Laude: 3.90-4.00 (Gold Cords)

* National Honor Society Membership

Magna Cum Laude: 3.80-3.89 (Silver Cords)

Cum Laude: 3.60-3.79 (White Cords)

The graduating seniors are as follows:

Colton Adams

Jacob Alexander

Salvador Alvarez

*Jace Armstrong

Alayna Arnhold

*Ragan Arnold

Ethan Asuncion

*Peyton Augustine

Shawn Ballinger

#*Jeanie Balzer

Tigist Bannister

*Raina Basso

*Isys Bearley

Tressa Becker

Shane Berens

*Kinley Boys

#*Brianna Brin

*Emily Brinley

*Kara Brooks

Mikhail Brown

Sierra Brown

Chantz Brungardt

*Katie Brungardt

*Alyssa Bryant

*Angeline Bryant

Joshua Bryant

Leeah Buchholz

Morgan Budig

Quinn Buffington

Hannah Burns

#*Tanner Callis

Mitchell Campbell

Daniel Cano

*Keegan Chapman

Jeremy Claude

*Grant Coffman

*Madison Crees

#*Sam Crowley

Caden Cunningham

Morgan Custine

*Jordyn Dake

Bryce Davidson

Alexander Davis

Anissia Day

Jake Dechant

Jett Dillon

Braden Dinkel

*Joslyn Dinkel

*Marissa Dinkel

*Lakin Ditter

Brayden Dorzweiler

Brayden Dreher

Nicholas Dreiling

Brandi Ecker

#*Sierra Eichman

Adam Emerson

Joseph Factor

*Alex Feyerherm

Caitlyn Fisher

Dylan Flegler

Cooper Flores

*Ryan Fort

*Katelyn Fross

*Veranika Fuller

*MaKenzie Giess

Ana Goodlett

Janelle Grammon

Austin Gray

Guadalupe Gutierrez Vargas

Itzel Guzman

*Karen Guzman

Kevin Guzman

*Marla Guzman

Freddy Haines

*Alanna Hansen

Thomas Harman

Jacob Hecker

Daisy Herrera

Treyveion Hill

*Zachary Hopp

Magdalen Housman

Tanner Hunsicker

Leah Huxman

Cassandra Jackson

Tristan Jay

Cameron Jensen

Ethan Jensen

Nicholas Johnson-Cox

LaShawn Jones

Alex Karlin

*Madisyn Keller

Riley Kenton

*Talyn Kleweno

Brent Koenigsman

Collyn Kreutzer

Walker Kummer

Claiborne Kyles

Aidan Lawson

Tiana Lawson

John Legleiter

*Ashlen Lemon

Dan Lopez

Davida Lopez

Jose Lopez

*John Lowry

*Rachelle Lumpkins

Sally Lushbough

Shane Mallon

*Payton Markley

Sage Markley

Justin McCullick

Kaely McKinney

Gabrielle McLoughlin

Isidro Meixueiro

Rachel Mewhinney

#*Kohlton Meyers

Kayla Miller

Trenton Miller

*Courtney Molleker

*Laura Montgomery

Karlie Murphy

*Kristen Nease

C.J. Norris

*Hannah Norris

Simon North

Sage Nuss

Adam O’Connor

MKilar Otte

Jacqueline Paredes Camal

*Breanna Park

Hannah Pfannenstiel

*Lane Pfannenstiel

Mason Potter

*Cassandra Quinby

*Marie Reveles

Michael Reyes

#Diana Rubio

*Caitlyn Scheck

Dylan Scheibler

*Ethen Schmidt

Lanie Schmidt

Tyler Schmidt

Cole Schmitt

Megan Scott

#*Ethan Shippy

Hayden Sillmon

Taylor Simms

Cecil Smith

Jacob Smith

Megan Smith

Julian Snyder

Jonathan Springer

Conner Staab

Justyn Staab

Sydney Sulzman

*Xander Swayne

Taylor Tabor

Michael Tam

#*Rachel Taylor

*Hannah Thomasson

Alex Tinkel

Paola Tinoco Hernandez

*Kambri Tomanek

Hannah Unrein

Savannah Unsworth

#*Conrad Vajnar

*Jodi Veach

*Anniston Weber

Karic Weese

Savannah Weilert

Mason Wellbrock

Alyssa Werth

Nicholas Wing

Karolynn Wolfe

*Tyrone Wynn

*Brandi Zimmerman

Isaac Zimmerman

Taden Zimmerman