The Hays 9U Hammer won the 2017 Salina Slugfest on April 9.

Top row left to right: Kaleb Roe, Jarek Purdy, Logan Baalmann, Max Evans, Will Schmeidler and Bennett Smith.

Bottom row left to right: Sam Thielen, Easton Werth, Max Cadoret, Deyton Schmidtberger, Parker Linenberger and Ty Schmeidler

Send your spring/summer tournament news and photos to admin@hayspost.com!