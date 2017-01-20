Dense Fog Advisory remains in effect until 10 a.m.

NWS
URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
1248 AM CST FRI JAN 20 2017
TREGO-ELLIS-RUSH-HAMILTON-KEARNY-STANTON-GRANT-MORTON-STEVENS-
INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PFEIFER…HAYS…LA CROSSE…
SYRACUSE…LAKIN…DEERFIELD…JOHNSON CITY…ULYSSES…ELKHART…
HUGOTON
1248 AM CST FRI JAN 20 2017 /1148 PM MST THU JAN 19 2017/
…DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST /9 AM
MST/ THIS MORNING…
* TIMING…THROUGH MID MORNING FRIDAY.
* VISIBILITY…AS LOW AS A QUARTER MILE OR LESS.
* IMPACTS…HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS DUE TO POOR VISIBILITY.
FREEZING FOG COULD CAUSE SLICK SPOTS ON ROADS AND SIDEWALKS
WHERE TEMPERATURES ARE BELOW FREEZING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.