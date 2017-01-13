Ice storm warning issued for Ellis, southwest Kansas counties

NWS
An ice storm warning has been issued for a large swath of western Kansas, including Ellis County.
Freezing rain is expected to develop after daybreak on Saturday and continue through Sunday night. Ince accumulations are expected to be between a half inch and an inch.
Check Hays Post and tune into Eagle Radio of Hays stations for the latest on severe weather and cancellations.
The full notice from the NWS is below.
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NWS
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
459 AM CST FRI JAN 13 2017
KSZ030-031-043>046-132200-
/O.EXT.KDDC.IS.W.0001.170114T1200Z-170116T1200Z/
TREGO-ELLIS-SCOTT-LANE-NESS-RUSH-
INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PFEIFER…HAYS…
SCOTT CITY…SCOTT STATE LAKE…DIGHTON…NESS CITY…LACROSSE
459 AM CST FRI JAN 13 2017
…ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT FROM 6 AM SATURDAY TO 6 AM CST
MONDAY…
* TIMING…FREEZING RAIN IS EXPECTED TO DEVELOP AFTER DAYBREAK ON
SATURDAY AND CONTINUE THROUGH SUNDAY NIGHT. THE FREEZING RAIN
IS EXPECTED TO OCCUR OVER ALL OF CENTRAL AND SOUTHWEST KANSAS.
SNOW IS EXPECTED TO DEVELOP OVER FAR SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
KANSAS SUNDAY NIGHT. PERIODS OF HEAVY RAIN ESPECIALLY AROUND
SATURDAY NIGHT AND SUNDAY.
* ICE ACCUMULATIONS…A HALF INCH TO AROUND ONE INCH OF ICE IS
POSSIBLE.
* SNOW ACCUMULATIONS…TWO TO THREE INCHES OF SNOW COULD FALL
FROM AROUND SYRACUSE TO SCOTT CITY.
* MAIN IMPACT…FREEZING RAIN AND POTENTIALLY SIGNIFICANT ICING.
ICE ACCUMULATIONS OF ONE HALF INCH TO AROUND ONE INCH COULD
CAUSE SIGNIFICANT DAMAGE TO TREES AND POWER LINES. SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 3 INCHES WILL BE POSSIBLE OVER WEST
CENTRAL AND FAR SOUTHWEST KANSAS.
* OTHER IMPACTS…TRAVEL MAY BECOME IMPOSSIBLE WITH ICE COVERED
ROADWAYS. DOWNED TREES AND POWER LINES MAY CAUSE POWER
OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE TO MONITOR THE
LATEST FORECASTS.
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL…KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT…FOOD…AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.