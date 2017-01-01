Area dense fog advisory Monday 1 a.m. to 10 a.m.

URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
855 PM CST SUN JAN 1 2017
KSZ030-031-043>045-021100-
/O.NEW.KDDC.FG.Y.0001.170102T0700Z-170102T1600Z/
TREGO-ELLIS-SCOTT-LANE-NESS-
INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PFEIFER…HAYS…
SCOTT CITY…SCOTT STATE LAKE…DIGHTON…NESS CITY
855 PM CST SUN JAN 1 2017
…DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 10 AM CST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DODGE CITY HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT FROM 1 AM TO 10 AM CST MONDAY.
* VISIBILITY…DOWN TO A QUARTER OF A MILE OR LESS
* IMPACTS…HAZARDOUS TRAVEL DUE TO LIMITED VISIBILITY. PATCHY
FREEZING DRIZZLE WILL ALSO BE POSSIBLE DURING THIS TIME FRAME
CREATING SLICK SPOTS ON THE ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.