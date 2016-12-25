Dense fog advisory until 9 a.m.

NWS
URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
743 AM CST SUN DEC 25 2016
KSZ030-031-045-046-251500-
/O.CON.KDDC.FG.Y.0017.000000T0000Z-161225T1500Z/
TREGO-ELLIS-NESS-RUSH-
INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PFEIFER…HAYS…NESS CITY…
LACROSSE
743 AM CST SUN DEC 25 2016
…DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST THIS
MORNING…
* TIMING…THROUGH 9 AM CHRISTMAS MORNING.
* VISIBILITY…ONE QUARTER MILE OR LESS
* IMPACTS…HAZARDOUS TRAVEL DUE TO LIMITED VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.