UPDATE: Freezing Rain Advisory continues until 8 a.m.

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE

NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS

253 AM CST FRI DEC 23 2016

KSZ030-031-043>046-061>066-074>081-231400-

/O.CON.KDDC.ZR.Y.0001.000000T0000Z-161223T1400Z/

TREGO-ELLIS-SCOTT-LANE-NESS-RUSH-HAMILTON-KEARNY-FINNEY-HODGEMAN-

PAWNEE-STAFFORD-STANTON-GRANT-HASKELL-GRAY-FORD-EDWARDS-KIOWA-

PRATT-

INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PHEIFER…HAYS…

SCOTT CITY…SCOTT STATE LAKE…DIGHTON…NESS CITY…LA CROSSE…

SYRACUSE…LAKIN…DEERFIELD…GARDEN CITY…JETMORE…HANSTON…

LARNED…ST. JOHN…STAFFORD…MACKSVILLE…JOHNSON CITY…

ULYSSES…SUBLETTE…SATANTA…CIMARRON…MONTEZUMA…

DODGE CITY…KINSLEY…LEWIS…GREENSBURG…HAVILAND…PRATT

253 AM CST FRI DEC 23 2016 /153 AM MST FRI DEC 23 2016/

…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CST /7 AM

MST/ THIS MORNING…

* TIMING…THROUGH 8 AM.

* ICE ACCUMULATIONS…ADDITIONAL ICE ACCUMULATION IS NOT EXPECTED.

* OTHER IMPACTS…SIDEWALKS AND UNTREATED ROADS WILL REMAIN SLICK

UNTIL TEMPERATURES WARM AFTER 8 AM.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR

FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR

SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.