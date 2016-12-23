UPDATE: Freezing Rain Advisory continues until 8 a.m.

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
253 AM CST FRI DEC 23 2016
KSZ030-031-043>046-061>066-074>081-231400-
/O.CON.KDDC.ZR.Y.0001.000000T0000Z-161223T1400Z/
TREGO-ELLIS-SCOTT-LANE-NESS-RUSH-HAMILTON-KEARNY-FINNEY-HODGEMAN-
PAWNEE-STAFFORD-STANTON-GRANT-HASKELL-GRAY-FORD-EDWARDS-KIOWA-
PRATT-
INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PHEIFER…HAYS…
SCOTT CITY…SCOTT STATE LAKE…DIGHTON…NESS CITY…LA CROSSE…
SYRACUSE…LAKIN…DEERFIELD…GARDEN CITY…JETMORE…HANSTON…
LARNED…ST. JOHN…STAFFORD…MACKSVILLE…JOHNSON CITY…
ULYSSES…SUBLETTE…SATANTA…CIMARRON…MONTEZUMA…
DODGE CITY…KINSLEY…LEWIS…GREENSBURG…HAVILAND…PRATT
253 AM CST FRI DEC 23 2016 /153 AM MST FRI DEC 23 2016/
…FREEZING RAIN ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CST /7 AM
MST/ THIS MORNING…
* TIMING…THROUGH 8 AM.
* ICE ACCUMULATIONS…ADDITIONAL ICE ACCUMULATION IS NOT EXPECTED.
* OTHER IMPACTS…SIDEWALKS AND UNTREATED ROADS WILL REMAIN SLICK
UNTIL TEMPERATURES WARM AFTER 8 AM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.