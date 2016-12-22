Freezing rain advisory, slick roads through 8 a.m. Friday

NWS
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DODGE CITY KS
1006 PM CST THU DEC 22 2016
KSZ030-031-043>046-061>066-074>081-231400-
/O.NEW.KDDC.ZR.Y.0001.161223T0406Z-161223T1400Z/
TREGO-ELLIS-SCOTT-LANE-NESS-RUSH-HAMILTON-KEARNY-FINNEY-HODGEMAN-
PAWNEE-STAFFORD-STANTON-GRANT-HASKELL-GRAY-FORD-EDWARDS-KIOWA-
PRATT-
INCLUDING THE CITIES OF…WAKEENEY…PFEIFER…HAYS…
SCOTT CITY…SCOTT STATE LAKE…DIGHTON…NESS CITY…LA CROSSE…
SYRACUSE…LAKIN…DEERFIELD…GARDEN CITY…JETMORE…HANSTON…
LARNED…ST. JOHN…STAFFORD…MACKSVILLE…JOHNSON CITY…
ULYSSES…SUBLETTE…SATANTA…CIMARRON…MONTEZUMA…
DODGE CITY…KINSLEY…LEWIS…GREENSBURG…HAVILAND…PRATT
1006 PM CST THU DEC 22 2016 /906 PM MST THU DEC 22 2016/
…FREEZING RAIN ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM CST /7 AM MST/
FRIDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DODGE CITY HAS ISSUED A FREEZING
RAIN ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT UNTIL 8 AM CST /7 AM MST/
FRIDAY.
* TIMING…THROUGH 8 AM.
* ICE ACCUMULATIONS…LESS THAN A TENTH OF AN INCH.
* OTHER IMPACTS…SIDEWALKS AND ROADWAYS WILL BE SLICK IN SPOTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.